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Mikojan Gurewitsch MiG 17

01.11.2014 EK
mig17_200

Mikojan/Gurewitsch MiG 17, Herstellerland: ehemalige Sowjetunion Die Mikojan/Gurewitsch MiG 17 kam als Jäger zum Einsatz. Die meisten von ihr wurden in China gebaut. Spannweite: 9,63 m, Länge: 11,09 m, Maximales Abfluggewicht: 6.075 kg

Technische Daten: Mikojan/Gurewitsch MiG 17

Gesamtstückzahl: 10.367, davon wurden 540 in Polen und 1.827 in China gebaut.
Verwendung: Frontjäger, Jagdbomber, Allwetterabfangjäger, Jagdtrainer
NATO Codename: Fresco
Baujahr: 1954
Besatzung: 1 Mann Trainerversion MiG 17 UTI 2 Mann
Triebwerk: 1x TL Klimov WK-1F (Weiterentwicklung des Rolls Royce Nene II )
Startleistung: 2.620 kp
Dauerleistung in 10.000m: 2.550 kp
mit Nachbrenner: 3.380 kp

Spannweite:9,63 m
Länge:11,09 m
größte Höhe:3,80 m
Spurweite:4,12 m
Flügelfläche:22,60 m²
Flügelpfeilung:49° an der Flügelwurzel und 45°30? am Außenflügel
V-Stellung:-3°
Leermasse:3.920 kg
Startmasse normal:5.345 kg
Startmasse maximal:6.075 kg
Kraftstoff:1.412 Liter + 2x 400 Liter Zusatztanks unter den Tragflächen möglich
Flächenbelastung:268,50 kg/m²
Leistungsbelastung:2,32 kg/kp
Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe:1.080 km/h
Höchstgeschwindigkeit in 12.000 m:1.145 km/h
Marschgeschwindigkeit:1.000 km/h
Landegeschwindigkeit:180 km/h
Gipfelhöhe:16.600 m
Steigleistung maximal:63 m/s mit Nachbrenner
Steigzeit auf 1.000 m:0,28 min mit Nachbrenner 0,8 min ohne Nachbrenner
Steigzeit auf 5.000 m:2,1 min mit Nachbrenner 4,0 min ohne Nachbrenner
Steigzeit auf 10.000 m:4,5 min mit Nachbrenner 6,8 min ohne Nachbrenner
Reichweite normal:1.045 km
Reichweite maximal:1.980 km mit Zusatztanks
Flugdauer normal:3 h
Startstrecke:590 m
Landestrecke:820 m

Bewaffnung: 2x23 mm Maschinenkanonen NR-23 mit je 80 Schuss Munition, 1x37 mm Maschinenkanone N-37mit 40 Schuss Munition, 4x ungelenkte Raketen
1x Schießkamera S-13
MiG 17PFU: 4 Luft-Luft-Lenkraketen ASR-212, wobei die Kanonenbewaffnung komplett entfiel.
Bombenlast: 2x 250 kg an Unterflügelstationen

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