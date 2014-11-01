Mikojan Gurewitsch MiG 17

Mikojan/Gurewitsch MiG 17, Herstellerland: ehemalige Sowjetunion Die Mikojan/Gurewitsch MiG 17 kam als Jäger zum Einsatz. Die meisten von ihr wurden in China gebaut. Spannweite: 9,63 m, Länge: 11,09 m, Maximales Abfluggewicht: 6.075 kg

Technische Daten: Mikojan/Gurewitsch MiG 17

Gesamtstückzahl: 10.367, davon wurden 540 in Polen und 1.827 in China gebaut.

Verwendung: Frontjäger, Jagdbomber, Allwetterabfangjäger, Jagdtrainer

NATO Codename: Fresco

Baujahr: 1954

Besatzung: 1 Mann Trainerversion MiG 17 UTI 2 Mann

Triebwerk: 1x TL Klimov WK-1F (Weiterentwicklung des Rolls Royce Nene II )

Startleistung: 2.620 kp

Dauerleistung in 10.000m: 2.550 kp

mit Nachbrenner: 3.380 kp

Spannweite: 9,63 m Länge: 11,09 m größte Höhe: 3,80 m Spurweite: 4,12 m Flügelfläche: 22,60 m² Flügelpfeilung: 49° an der Flügelwurzel und 45°30? am Außenflügel V-Stellung: -3° Leermasse: 3.920 kg Startmasse normal: 5.345 kg Startmasse maximal: 6.075 kg Kraftstoff: 1.412 Liter + 2x 400 Liter Zusatztanks unter den Tragflächen möglich Flächenbelastung: 268,50 kg/m² Leistungsbelastung: 2,32 kg/kp Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 1.080 km/h Höchstgeschwindigkeit in 12.000 m: 1.145 km/h Marschgeschwindigkeit: 1.000 km/h Landegeschwindigkeit: 180 km/h Gipfelhöhe: 16.600 m Steigleistung maximal: 63 m/s mit Nachbrenner Steigzeit auf 1.000 m: 0,28 min mit Nachbrenner 0,8 min ohne Nachbrenner Steigzeit auf 5.000 m: 2,1 min mit Nachbrenner 4,0 min ohne Nachbrenner Steigzeit auf 10.000 m: 4,5 min mit Nachbrenner 6,8 min ohne Nachbrenner Reichweite normal: 1.045 km Reichweite maximal: 1.980 km mit Zusatztanks Flugdauer normal: 3 h Startstrecke: 590 m Landestrecke: 820 m

Bewaffnung: 2x23 mm Maschinenkanonen NR-23 mit je 80 Schuss Munition, 1x37 mm Maschinenkanone N-37mit 40 Schuss Munition, 4x ungelenkte Raketen

1x Schießkamera S-13

MiG 17PFU: 4 Luft-Luft-Lenkraketen ASR-212, wobei die Kanonenbewaffnung komplett entfiel.

Bombenlast: 2x 250 kg an Unterflügelstationen