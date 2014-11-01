Mikojan Gurewitsch MiG 17
Mikojan/Gurewitsch MiG 17, Herstellerland: ehemalige Sowjetunion Die Mikojan/Gurewitsch MiG 17 kam als Jäger zum Einsatz. Die meisten von ihr wurden in China gebaut. Spannweite: 9,63 m, Länge: 11,09 m, Maximales Abfluggewicht: 6.075 kg
Technische Daten: Mikojan/Gurewitsch MiG 17
Gesamtstückzahl: 10.367, davon wurden 540 in Polen und 1.827 in China gebaut.
Verwendung: Frontjäger, Jagdbomber, Allwetterabfangjäger, Jagdtrainer
NATO Codename: Fresco
Baujahr: 1954
Besatzung: 1 Mann Trainerversion MiG 17 UTI 2 Mann
Triebwerk: 1x TL Klimov WK-1F (Weiterentwicklung des Rolls Royce Nene II )
Startleistung: 2.620 kp
Dauerleistung in 10.000m: 2.550 kp
mit Nachbrenner: 3.380 kp
|Spannweite:
|9,63 m
|Länge:
|11,09 m
|größte Höhe:
|3,80 m
|Spurweite:
|4,12 m
|Flügelfläche:
|22,60 m²
|Flügelpfeilung:
|49° an der Flügelwurzel und 45°30? am Außenflügel
|V-Stellung:
|-3°
|Leermasse:
|3.920 kg
|Startmasse normal:
|5.345 kg
|Startmasse maximal:
|6.075 kg
|Kraftstoff:
|1.412 Liter + 2x 400 Liter Zusatztanks unter den Tragflächen möglich
|Flächenbelastung:
|268,50 kg/m²
|Leistungsbelastung:
|2,32 kg/kp
|Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe:
|1.080 km/h
|Höchstgeschwindigkeit in 12.000 m:
|1.145 km/h
|Marschgeschwindigkeit:
|1.000 km/h
|Landegeschwindigkeit:
|180 km/h
|Gipfelhöhe:
|16.600 m
|Steigleistung maximal:
|63 m/s mit Nachbrenner
|Steigzeit auf 1.000 m:
|0,28 min mit Nachbrenner 0,8 min ohne Nachbrenner
|Steigzeit auf 5.000 m:
|2,1 min mit Nachbrenner 4,0 min ohne Nachbrenner
|Steigzeit auf 10.000 m:
|4,5 min mit Nachbrenner 6,8 min ohne Nachbrenner
|Reichweite normal:
|1.045 km
|Reichweite maximal:
|1.980 km mit Zusatztanks
|Flugdauer normal:
|3 h
|Startstrecke:
|590 m
|Landestrecke:
|820 m
Bewaffnung: 2x23 mm Maschinenkanonen NR-23 mit je 80 Schuss Munition, 1x37 mm Maschinenkanone N-37mit 40 Schuss Munition, 4x ungelenkte Raketen
1x Schießkamera S-13
MiG 17PFU: 4 Luft-Luft-Lenkraketen ASR-212, wobei die Kanonenbewaffnung komplett entfiel.
Bombenlast: 2x 250 kg an Unterflügelstationen