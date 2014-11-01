Fliegerweb logo

Henschel Hs 123

01.11.2014 EK
Henschel Hs 123

Henschel Hs 123, Land: Deutschland Die Henschel Hs 123 wurde als Sturzkampf- und Schlachtflugzeug entwickelt. Spannweite oben: 10,50 m, Spannweite unten: 8,00 m, Länge: 8,33 m, Maximales Abfluggewicht: 2220 kg

Henschel Hs 123 (Archiv: Eberhard Kranz)

Verwendung: Sturzkampf- und Schlachtflugzeug
Baujahr: 1938
Besatzung: 1 Mann
Triebwerk: ein luftgekühlter 9 Zylinder Sternmotor BMW 123 A-3 mit verstellbaren Dreiblatt-Metallpropeller VDM
Startleistung: 725 PS (534 kW)
Dauerleistung: 550 PS (405 kW) in 4.000 m

Spannweite oben:10,50 m
Spannweite unten:8,00 m
Länge:8,33 m
größte Höhe:3,21 m
Propellerfläche:8,04 m²
Spurweite:2,50 m
Flügelfläche:24,85 m²
V-Form:oben +1,5° unten 2,5°
Leermasse:1.400 kg
Startmasse normal:2.110 kg
Startmasse maximal:2.220 kg
Tankinhalt:400 Liter
Flächenbelastung:89,33 kg/m²
Leistungsbelastung:3,06 kg/PS (4,16 kg/kW)
Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe:318 km/h
Höchstgeschwindigkeit in 3.500 m:345 km/h
Marschgeschwindigkeit in 3.000 m:250 km/h
Landegeschwindigkeit:110 km/h
Gipfelhöhe:9.000 m
Steigleistung:14,8 m/s
Steigzeit auf 1.000 m:1,25 min
Steigzeit auf 3.000 m:4,5 min
Reichweite normal:720 km
Reichweite maximal:850 km
Flugdauer:3,5 h

Bewaffnung: zwei starre 7,92 mm Maschinengewehre MG17 mit je 550 Schuss
Bombenlast maximal: 200 kg (4 x 50 kg) oder zwei Waffenbehälter mit je einer 20mm Maschinenkanone MG-FF mit je 65 Schuss

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.