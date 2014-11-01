Henschel Hs 123

Henschel Hs 123, Land: Deutschland Die Henschel Hs 123 wurde als Sturzkampf- und Schlachtflugzeug entwickelt. Spannweite oben: 10,50 m, Spannweite unten: 8,00 m, Länge: 8,33 m, Maximales Abfluggewicht: 2220 kg

Henschel Hs 123 (Archiv: Eberhard Kranz)

Verwendung: Sturzkampf- und Schlachtflugzeug

Baujahr: 1938

Besatzung: 1 Mann

Triebwerk: ein luftgekühlter 9 Zylinder Sternmotor BMW 123 A-3 mit verstellbaren Dreiblatt-Metallpropeller VDM

Startleistung: 725 PS (534 kW)

Dauerleistung: 550 PS (405 kW) in 4.000 m

Spannweite oben: 10,50 m Spannweite unten: 8,00 m Länge: 8,33 m größte Höhe: 3,21 m Propellerfläche: 8,04 m² Spurweite: 2,50 m Flügelfläche: 24,85 m² V-Form: oben +1,5° unten 2,5° Leermasse: 1.400 kg Startmasse normal: 2.110 kg Startmasse maximal: 2.220 kg Tankinhalt: 400 Liter Flächenbelastung: 89,33 kg/m² Leistungsbelastung: 3,06 kg/PS (4,16 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 318 km/h Höchstgeschwindigkeit in 3.500 m: 345 km/h Marschgeschwindigkeit in 3.000 m: 250 km/h Landegeschwindigkeit: 110 km/h Gipfelhöhe: 9.000 m Steigleistung: 14,8 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 1,25 min Steigzeit auf 3.000 m: 4,5 min Reichweite normal: 720 km Reichweite maximal: 850 km Flugdauer: 3,5 h

Bewaffnung: zwei starre 7,92 mm Maschinengewehre MG17 mit je 550 Schuss

Bombenlast maximal: 200 kg (4 x 50 kg) oder zwei Waffenbehälter mit je einer 20mm Maschinenkanone MG-FF mit je 65 Schuss