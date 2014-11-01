Henschel Hs 123
01.11.2014 EK
Henschel Hs 123, Land: Deutschland Die Henschel Hs 123 wurde als Sturzkampf- und Schlachtflugzeug entwickelt. Spannweite oben: 10,50 m, Spannweite unten: 8,00 m, Länge: 8,33 m, Maximales Abfluggewicht: 2220 kg
Verwendung: Sturzkampf- und Schlachtflugzeug
Baujahr: 1938
Besatzung: 1 Mann
Triebwerk: ein luftgekühlter 9 Zylinder Sternmotor BMW 123 A-3 mit verstellbaren Dreiblatt-Metallpropeller VDM
Startleistung: 725 PS (534 kW)
Dauerleistung: 550 PS (405 kW) in 4.000 m
|Spannweite oben:
|10,50 m
|Spannweite unten:
|8,00 m
|Länge:
|8,33 m
|größte Höhe:
|3,21 m
|Propellerfläche:
|8,04 m²
|Spurweite:
|2,50 m
|Flügelfläche:
|24,85 m²
|V-Form:
|oben +1,5° unten 2,5°
|Leermasse:
|1.400 kg
|Startmasse normal:
|2.110 kg
|Startmasse maximal:
|2.220 kg
|Tankinhalt:
|400 Liter
|Flächenbelastung:
|89,33 kg/m²
|Leistungsbelastung:
|3,06 kg/PS (4,16 kg/kW)
|Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe:
|318 km/h
|Höchstgeschwindigkeit in 3.500 m:
|345 km/h
|Marschgeschwindigkeit in 3.000 m:
|250 km/h
|Landegeschwindigkeit:
|110 km/h
|Gipfelhöhe:
|9.000 m
|Steigleistung:
|14,8 m/s
|Steigzeit auf 1.000 m:
|1,25 min
|Steigzeit auf 3.000 m:
|4,5 min
|Reichweite normal:
|720 km
|Reichweite maximal:
|850 km
|Flugdauer:
|3,5 h
Bewaffnung: zwei starre 7,92 mm Maschinengewehre MG17 mit je 550 Schuss
Bombenlast maximal: 200 kg (4 x 50 kg) oder zwei Waffenbehälter mit je einer 20mm Maschinenkanone MG-FF mit je 65 Schuss