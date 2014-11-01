Miles M.65 Gemini

Miles M.65 Gemini, Herstellerland: Grossbritannien Die Miles M.65 war das letzte in Serie gebaute Flugzeug, der traditionsreichen Firma in Woodly vor deren Konkurs im Jahre 1947. Spannweite: 11,31 m, Länge: 6,76 m, Maximales Abfluggewicht: 1.400 kg

Die Miles M.65 war das letzte in Serie gebaute Flugzeug, der traditionsreichen Firma in Woodly vor deren Konkurs im Jahre 1947. Im Herbst 1944 als das Kriegsende absehbar war, machte man sich bei Miles Gedanken über ein zukünftiges Reiseflugzeug, da durch den Krieg kaum mehr private Reiseflugzeuge existierten und die frei werdenden militärischen nicht den Ansprüchen ziviler Betreiber entsprachen. So entstand Anfang 1945 der Entwurf eines zweimotorigen Tiefdeckers mit Einziehfahrwerk. Die Maschine war eine Holzkonstruktion, wobei die Sperrholzbeplankung mit einem Phenolharz getränkt war und aufgeklebt wurde. Als Besonderheit wurde das Seitenleitwerk mit zwei Endscheiben ausgeführt. Als Antrieb waren zwei Blackburn ?Cirrus? mit je 100 PS Startleistung vorgesehen. Das einziehbare Heckradfahrwerk wurde von der Miles ?Messenger? übernommen. Am 26.Oktober 1945 fand der Erstflug statt und ohne größere Änderungen wurde die Maschine sofort in den Serienbau gegeben. Bereits im ersten Jahr wurden 130 M.65 verkauft. Spätere Exemplare erhielten unterschiedliche Motoren. Eine Maschine erhielt zwei Blackburn ?Cirrus Major III? mit je 155 PS Startleistung und wurde offiziell als M.75 ?Aries? bezeichnet. Nach dem Konkurs wurden 1947 acht M.75 bei Handley Page in Woodly gebaut, 1950 folgten zwei und 1951 noch einmal fünf Maschinen. Die Gemini war sehr beliebt, sie flog sich leicht und hatte gutmütige Flugeigenschaften. Zwischen 1947 und 1955 nahmen Geminis an vielen Luftrennen teil, so auch 1949 am King?s Cup Air Race, das mit 244,3 km/h in seiner Klasse gewonnen wurde. 2007 waren noch sechs Gemini im Britischen Flugzeugregister eingetragen, darunter die Gemini 1A (G-AKKH) der Shuttleworth Collection in Old Warden.

Miles M.65 Gemini (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Miles M.65 Gemini 1A

Baujahr: 1946

Verwendung: Reiseflugzeug

Besatzung: 1 Pilot und 3 Passagiere

Triebwerk: 2 x luftgekühlter hängender Vierzylinder Reihenmotor Blackburn ?Cirrus Minior 2?

Startleistung: 100 PS (75 kW)

Dauerleistung in 2.000 m: 90 PS (67,5 kW)

Kraftstoffverbrauch: 25 Liter/h

Ölverbrauch: 1,8 Liter/h

Propeller: starrer Zweiblatt- Holzpropeller

Propellerdurchmesser: 1, 53 m

Propellerfläche: 1,84 m²