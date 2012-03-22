Hamburg Airport muss Piste warten

Der Hamburg Airport führt wichtige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an seinen Start- und Landebahnen durch.

Von Montag, 21. Mai 2012, bis voraussichtlich Sonntag, 17. Juni 2012, wird die Start- und Landebahn 05-23 wegen des strengen Winters 2010-11 besonders umfangreich ausfallenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten außer Betrieb genommen. Unter anderem gehören zu den Arbeiten die Beseitigung von Gummiabrieb an den Aufsetzpunkten, Beton- und Asphaltarbeiten zur Beseitigung von Winterschäden, das Spülen der Sielleitungen, Erneuerung der Markierung sowie der Austausch und die Instandhaltung der Startbahnbefeuerung. Diese Maßnahmen sind notwenig, um auch weiterhin einen sicheren Flugbetrieb am Hamburg Airport zu gewährleisten. Während dieser Zeit wird der gesamte Flugbetrieb über die Piste 15-33 abgewickelt.

Umgekehrt wird die Landebahn 15-33 vom 13. August 2012 bis zum 26. August 2012 gewartet, dementsprechend werden die Flüge in diesem Zeitraum über die Piste 05-23 erfolgen.