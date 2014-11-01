Beech King Air F90

Beech King Air F90, Herstellerland: USA Die Beech King Air wird heute erfolgreich bei den Flying Doctors in Australien eingesetzt. Spannweite: 13,99 m, Länge: 12,13 m, Maximales Abfluggewicht: 4967 kg

Die leistungsfähigste Variante innerhalb der mit kurzem Rumpf ausgelegten 90er King Air hob am 18. Juni 1978 zu ihrem Jungfernflug ab. Die Beech King Air F90 verfügt gegenüber ihren Vorgängermustern ein leistungsfähigeres PT6A-135 Triebwerk das langsam drehende Vierblattpropeller zulässt und somit den Lärmpegel aussen wie innen verringert. Die Spannweite konnte verkürzt werden und das Flugzeug ist erstmals mit einem T-Leitwerk ausgelegt. Das Hauptfahrwerk hat je zwei Räder und lässt sich nach vorne in die Triebwerkgondeln einfahren, die Fahrwerkschächte werden im Flug durch die Klappen voll abgedeckt, dies führt neben anderen aerodynamischen Verbesserungen zu einem kleineren Widerstandsbeiwert. Von der King Air F90 wurden insgesamt 231 Maschinen produziert.

Beech King Air F90 (Photo: Jarek Niewinski)

Technische Daten: Beech King Air F90

Hersteller: Beech, USA

Verwendung: Geschäftsreiseflugzeug

Antrieb: 2 Propellerturbinen Pratt & Whitney PT6A-135

Leistung: je 750 Wellen PS (559 kW)

Besatzung: 1 oder 2 Piloten

Passagiere: 5 bis 8

Erstflug: 18. Juni 1978