McDonnell Douglas DC-9-81
Die McDonnell Douglas DC-9-81
Aus dem erfolgreichen Verkehrsflugzeug DC-9 von McDonnell Douglas entstand Ende der siebziger Jahre die DC-9-81. Am 18. Oktober 1979 startete die Super 81 zu ihrem Erstflug. Gegenüber der DC-9-51 wurde der Rumpf um mehr als vier Meter gestreckt. Um das höhere Abfluggewicht zu überwinden, mussten die Flügel um einen Fünftel vergrössert und ein schubstärkeres Triebwerk eingebaut werden. Dieses erzielte dank einer neuen Turbine und einem grösseren Fan neben mehr Leistung auch bessere Werte beim Lärm und dem Ausstoss von Schadstoffen. Die Maschine wurde mit einem neuen digitalen Flugführungssystem ausgerüstet, das Landungen unter CAT III A bei dichtem Nebel möglich machte. Die Swissair setzte in den achtziger und anfangs neunziger Jahren 15 DC-9-81 ein. Die DC-9-82 ist bis auf die stärkeren Triebwerke baugleich mit der DC-9-81.
Technische Daten McDonnell Douglas DC-9-81
Verwendungszweck: Verkehrsflugzeug
Land: USA
Triebwerk: 2 P&W JT8D-209
Schubstärke: 82 kN
Passagiere 1 Klasse: 172
Zwei Klassen: 155
Besatzung: Zwei Piloten, Kabine 4 bis 6 Personen
Erstflug: 25. Oktober 1979
Länge: 45,1 m
Spannweite: 32,80 m
Höhe: 9,05 m
Flügelfläche: 92,97 m²
Maximale Starmasse: 63.503 kg
Reisegeschwindigkeit: Mach 0,76 rund 811 km/h
Reichweite: 2.897 km