DC Aviation wird an EBACE ausgezeichnet

EBACE 2015 (Foto: FliegerWeb.com)

DC Aviation wurde erneut für seine herausragenden Sicherheitsstandards an der diesjährigen EBACE ausgezeichnet.

DC Aviation, einer der größten Business Jet Betreiber Deutschlands und einer der führenden Betreiber in Europa, wurde erneut für seine hervorragenden Sicherheitsstandards ausgezeichnet. Auf der diesjährigen EBACE verlieh die European Business Aviation Association (EBAA) dem Unternehmen den 2017 „Diamond Safety of Flight Award“ für über 100.000 vorfallfreie Flugstunden. DC Aviation gehört zu der kleinen Gruppe von Betreibern, die jemals diese Auszeichnung erhalten haben.

„Wir streben immer nach höchster Sicherheit. Das ist die Grundlage für alle unsere Aktivitäten. Es ist der harte Kern unserer Unternehmensphilosophie.“ erklärt Michael Kuhn, DC Aviations CEO.

Bereits im Jahre 2007 setzte DC Aviation die Messlatte in der Geschäftsfliegerei höher, indem das Unternehmen dieselben Sicherheitsstandards einführte, die auch von kommerziellen Linienfluggesellschaften eingehalten werden müssen. Damals unterzog sich DC Aviation als das einzige deutsche Unternehmen und als eines von nur vier Business Aviation Unternehmen weltweit dem IATA Operational Safety Audit (IOSA). DC Aviation erfüllt auch weiterhin die hohen Ansprüche dieses Standards und unterzieht sich regelmäßig unabhängigen Sicherheitsüberprüfungen.

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