Osterreiseverkehr am Hamburg Airport
28.03.2013 BGRO
Die Oster-Reiselust zeigt sich auch am Hamburg Airport: Von Gründonnerstag bis Ostermontag rechnet der Flughafen mit 70.992 Reisenden verteilt auf 696 Abflüge.Besonders beliebte Reiseziele sind wie immer die Kanaren und Balearen – also Urlaubsorte, in denen es sich schon jetzt nach Sommer anfühlt. Aber auch Städtereisen liegen hoch im Kurs: Zahlreiche Passagiere fliegen zum Beispiel nach Barcelona, Rom, Florenz oder Istanbul. Gründonnerstag wird mit dem höchsten Verkehrsaufkommen gerechnet – 182 Flüge starten mit zirka 18.564 Passagieren an Bord. Aber auch am Karfreitag und Ostermontag rechnet der Airport mit vielen Urlaubern, die in die Ferien starten. Tipps zum Ferienstart Hamburg Airport bittet die Urlauber, frühzeitig zum Flughafen zu kommen. Ideal sind zwei Stunden vor dem Abflug. Für eine entspannte Anreise mit dem eigenen Pkw sorgt die Online-Parkplatzreservierung, die auf der Homepage www.hamburg-airport.de zu finden ist. Flüssigkeiten sind im Handgepäck nur eingeschränkt erlaubt, so dass sie besser im Koffer verstaut werden. Der Vorabend-Check-in verkürzt die Wartezeit am Flughafen, da das Reisegepäck schon einen Tag vor dem Abflug aufgegeben wird. Aktuelle Informationen stehen auf der Homepage unter www.hamburg-airport.de bereit. Vor Ort am Flughafen hilft das Airport Office gerne weiter.