Kotscherigin OKB-5 (OPR)

Kotscherigin OKB-5 (OPR), Herstellerland: ehemalige Sowjetunion Die Erfolge der deutschen Sturzkampfbomber Ju 87 im spanischen Bürgerkrieg lösten in vielen Ländern eine Welle von Sturzkampfbomberprojekten aus. In der Sowjetunion erhielt u. a. die Konstruktionsgruppe Kotscherigin 1938 den Auftrag einen einmotorigen Sturzkampfbomber zu entwickeln. Spannweite: 10,40 m, Länge: 8,28 m, Maximales Abfluggewicht: 3.845 kg

Die Erfolge der deutschen Sturzkampfbomber Ju 87 im spanischen Bürgerkrieg lösten in vielen Ländern eine Welle von Sturzkampfbomberprojekten aus. In der Sowjetunion erhielt u. a. die Konstruktionsgruppe Kotscherigin 1938 den Auftrag einen einmotorigen Sturzkampfbomber zu entwickeln. Die OKB-5 war als einsitziger Tiefdecker mit zweiholmigen Knickflügeln und einem einziehbaren Heckradfahrwerk ausgelegt, wobei beim Einziehen das Hauptfahrwerk um 90° gedreht und mit den Rädern nach hinten eingefahren wurde. Die Maschine war in Gemischtbauweise ausgeführt, wobei das Rumpfheck und Leitwerk aus Sperrholz bestanden. An den Außenflügeln befanden sich automatische Vorflügel, die Landeklappen waren geteilt und wirkten in Kombination als Sturzflugbremsen. Die Kabinenverkleidung bestand aus 70mm Panzerglas. Als Triebwerk war der neue 14 Zylinder Doppelsternmotor M-90 vorgesehen. Um den Stirnwiderstand des recht großen Triebwerks zu reduzieren, war die Propellernabe voll ummantelt und mit einem Lufteinlauf zur Kühlung des Motors versehen. Diese Form hatte man erstmals im Windkanal des ZAGI am Modell des Jagdflugzeuges I-185 untersucht. Der Bombenraum befand sich unmittelbar unter der Kabine und verfügte über einen mechanischen Abweiser, der Beschädigungen der Luftschraube beim vertikalen Bombenwurf verhindern sollte. Anfang 1941 begann die Flugerprobung, die sich aber wegen der gravierenden Mängel des M-90 Triebwerks so stark verzögerte, dass man sich schließlich entschloss, die Maschine auf den ASh-82A umzurüsten. Dabei entfiel auch die ummantelte Propellernabe, die eine der Hauptursachen für die Überhitzungen des M-90 war. Der Umbau wurde erst 1942 fertig gestellt, inzwischen wurden die Il-2 und die Pe-2 in Großserie gebaut. Damit war die OKB-5 überflüssig geworden und die weitere Erprobung wurde im September 1942 eingestellt.

Kotscherigin OKB-5 (OPR) (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Kotscherigin OKB-5 (OPR)

Verwendung: Sturzkampfflugzeug

Baujahr: 1940

Besatzung: 1 Mann

Triebwerk: ein Tumanskij M-90 luftgekühlter 14 Zylinder Doppelsternmotor mit Dreiblatt-Verstellpropeller

Startleistung: 1.550 PS (1.155 kW)

Dauerleistung: 1.390 PS (1.036 kW) in 4.500 m

Spannweite : 10,40 m Länge: 8,28 m größte Höhe: 3,45 m Propellerfläche: 7,07 m² Spurweite: 2,75 m Flügelfläche: 18,00 m² V-Form: +5° Leermasse: 2.805 kg Startmasse normal: 3.690 kg Startmasse maximal: 3.845 kg Tankinhalt: 450 Liter Flächenbelastung: 213,6 kg/m² Leistungsbelastung: 2,48 kg/PS (3,33 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 495 km/h Höchstgeschwindigkeit in 6.000 m: 593 km/h Reisegeschwindigkeit in 6.000 m: 450 km/h Gipfelhöhe: 9.900 m Steigleistung: 10,2 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 1,6 min Steigzeit auf 3.000 m: 5,8 min Steigzeit auf 5.000 m: 9,3 min Reichweite normal: 660 km Reichweite maximal: 1.040 km Flugdauer: 2,5 h

Bewaffnung: zwei 12,7 mm Maschinengewehre UBS mit je 600 Schuss und zwei 7,62 mm Maschinengewehre ShKAS mit je 1.000 Schuss

Bombenlast maximal: 500 kg