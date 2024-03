Discover Airlines mit neuem Cateringkonzept

Discover Airlines Airbus A330

Reisende können sich ab sofort auf ein überarbeitetes Cateringangebot an Bord aller Flüge von Discover Airlines auf der Kurz- und Langstrecke freuen.

Das neue Food & Beverage Konzept mit dem Titel „Let‘s discover Gaumenfreude“ ist Teil der Qualitätsoffensive, die der Ferienflieger im Zuge seines neuen Markenauftritts angestoßen hat.

Der Slogan „Let’s discover“ steht für die Freude am Reisen, am Entdecken und am Wiederentdecken von schönen Orten und Erlebnissen – und jetzt auch von kulinarischen Highlights an Bord. Diese sind inspiriert von Klassikern der deutschen Küche sowie internationalen Spezialitäten der Destinationen, die im Streckennetz von Discover Airlines stehen. So findet sich auf der Menükarte in der Business Class neben der Rinderroulade mit Klößen und Rosenkohl beispielsweise auch ein Oryxantilopen-Gulasch aus Windhoek oder eine mit vegetarischer Mole gefüllte Poblano Chili aus Cancún.

Zur Einstimmung in die schönste Zeit des Jahres können Gäste auf der Langstrecke außerdem ab sofort aus 20 verschiedenen Cocktails und Longdrinks wählen, darunter auch nicht-alkoholische Varianten. In allen Reiseklassen stehen fleischhaltige und vegetarische Optionen zur Wahl. Bis zu 48 Stunden vor Abflug können besondere Menüvariationen wie vegan, koscher und glutenfrei kostenfrei über das Discover Airlines Service Center vorbestellt werden.

Grundlage für die Neuerungen sind die Ergebnisse aus Kundenbefragungen, die Discover Airlines regelmäßig durchführt. Das nun überarbeitete Angebot entspricht ihrem Wunsch, neben bekannten Klassikern auch kulinarisch Neues entdecken zu können, etwa in Form von lokalen Spezialitäten.

„Wir möchten an Bord unserer Flüge nicht nur für Urlaubsfreude, sondern auch für Gaumenfreude sorgen. Dazu arbeiten wir eng mit unseren internationalen Catering-Partnern zusammen, sodass wir unsere Gäste alle vier Monate beim Menüwechsel mit neuen Kreationen überraschen können,“ sagt Patrick Door, verantwortlich für das Bordprodukt bei Discover Airlines.

Der Frankfurter Ferienflieger legt seit jeher Wert darauf, seinen Gästen den Weg in den Urlaub zu versüßen, sie zu überraschen und kleine Freudenmomente zu schaffen. So gibt es neben eigens kreierten Welcome Cocktails in der Business Class in allen Reiseklassen auf der Langstrecke sowie in der Business Class auf Kurzstrecke kostenlose frisch aufgebackene Cookies – ebenfalls eine Eigenkreation der Airline.

Erst Anfang des Jahres hat Discover Airlines ihre Premium Economy Class auf der Langstrecke weiter aufgewertet. Speisen und Getränke werden dort jetzt auch auf Porzellan und in Gläsern serviert, genau wie in der Business Class.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 24 Flugzeugen und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.