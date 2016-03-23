Brussels Airlines mit solidem Februar

Brussels Airlines A319 (Foto: Brussels Airlines)

Mit Brussels Airlines flogen im Februar 2016 520.351 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 15,8 Prozent.

Bei der belgischen Brussels Airlines wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 4,5 Prozent auf 1,117 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage hat sich um gut fünfzehn Prozent auf 798 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 71,4 Prozent und hat sich somit um 6,9 Prozentpunkte verbessert.