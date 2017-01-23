Brussels kann weiter wachsen

Brussels Airlines A319 (Foto: Brussels Airlines)

Mit Brussels Airlines flogen im Dezember 2016 insgesamt 589.913 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 15,2 Prozent.

Bei der belgischen Brussels Airlines wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 13,7 Prozent auf 1,336 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 14,7 Prozent auf 976,15 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 71,1 Prozent und hat sich somit um 1,7 Prozentpunkte verbessert.

Das Frachtvolumen ist im Dezember um 31 Prozent auf 3.240 Tonnen angewachsen.

Im Berichtsjahr 2016 konnte Brussels Airlines 7,737 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent.