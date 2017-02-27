Brussels Airlines mit solidem Januar

Brussels Airlines AVRO, A319 (Foto: Brussels Airlines)

Mit Brussels Airlines flogen im Januar 2017 insgesamt 513.062 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von acht Prozent.

Bei der belgischen Lufthansa Tochter Brussels Airlines wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 16 Prozent auf 1,290 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um zwölf Prozent auf 885,869 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 65,0 Prozent und hat sich somit um 2,3 Prozentpunkte verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2016 konnte Brussels Airlines 7,737 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent.