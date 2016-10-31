Brussels kann zulegen

Brussels Airlines AVRO, A319 (Foto: Brussels Airlines)

Mit Brussels Airlines flogen im September 2016 insgesamt 813.982 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 8,2 Prozent.

Bei der belgischen Brussels Airlines wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 11,4 Prozent auf 1,643 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um gut 12,2 Prozent auf 1,312 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 80,2 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verschlechtert.

Das Frachtvolumen ist ist im September um 28 Prozent auf 2.730 Tonnen angewachsen.