Neue Sommerziele bei der Lufthansa Group

Lufthansa Airbus A320 (Foto: Lufthansa)

Zusätzlich zu den über 300 angeflogenen Zielen, werden 2025 weitere Sommerziele in das Streckennetz von Lufthansa Airlines, Swiss International Air Lines und Brussels Airlines aufgenommen.

Neu im Flugplan ab Frankfurt mit Lufthansa Airlines ist die italienische Destination Lamezia Terme (Kalabrien). Ab dem 6. April 2025 fliegt die Airline immer sonntags und ab 1. Mai 2025 zusätzlich auch donnerstags nach Süditalien.

Ebenfalls neu im Programm für Lufthansa Airlines ab Frankfurt wird Figari auf Korsika (Frankreich) sein. Die korsische Stadt wird einmal wöchentlich (Samstag) ab dem 17. Mai 2025 angeflogen.

Swiss International Air Lines bietet ab dem 17. April 2025 die kroatische Stadt Dubrovnik ab Zürich an. Bis zu fünfmal wöchentlich ist die geschichtsträchtige Metropole im Sommer erreichbar. Fluggäste können jeweils Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag oder Sonntag Hin- und Rückreise planen.

Brussels Airlines bietet ab Brüssel erstmals Funchal (Madeira/Portugal) an. Einmal wöchentlich (Samstag) steht der Flug ab dem 5. April 2025 im Flugplan.

Damit bieten die Airlines der Lufthansa Group ihren Gästen über ihre Drehkreuze in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien über 12.000 wöchentliche Verbindungen zu über 300 Destinationen in mehr als 100 Länder an.

Lufthansa Group