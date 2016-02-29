Brussels Airlines mit solidem Januar

Brussels Airlines AVRO, A319 (Foto: Brussels Airlines)

Mit Brussels Airlines flogen im Januar 2016 466.310 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 8,5 Prozent.

Bei der belgischen Brussels Airlines wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 0,2 Prozent auf 1,098 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage hat sich um zwölf Prozent auf 784 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 71,4 Prozent und hat sich somit um 7,8 Prozentpunkte verbessert.