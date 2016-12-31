Brussels kann weiter zulegen

Brussels Airlines AVRO, A319 (Foto: Brussels Airlines)

Mit Brussels Airlines flogen im November 2016 insgesamt 608.095 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 9,8 Prozent.

Bei der belgischen Brussels Airlines wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 10,3 Prozent auf 1,279 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um gut 9,7 Prozent auf 917,1 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 71,5 Prozent und hat sich somit um 0,1 Prozentpunkte verschlechtert.

Das Frachtvolumen ist im November um 23,6 Prozent auf 2.829 Tonnen angewachsen.