Air France Boeing 777-300ER in neuem Kleid

Air France konnte am 10. April bei Boeing ihre 54. Boeing 777 in Empfang nehmen. Die Boeing 777-300ER im neuen Kleid von Air France gehalten.

Das überarbeitete Logo soll Air France neue Frische im hart umbuhlten Markt verleihen und der Unternehmung eine noch stärkere Identität schenken. Boeing konnte bei dieser Ablieferung in Everett einen grossen Meilenstein im erfolgreichen 777 Programm feiern, bei der 54. Boeing 777 die an Air France geliefert wurde, handelte es sich um die 777. Boeing 777, die an einen Kunden ausgeliefert wurde. Die Boeing 777-300ER landete am 11. April in Paris, wo sie feierlich in Empfang genommen wurde. Air France gehört zu den grössten Betreibern der Boeing 777 und war Erstkunde bei der Boeing 777-300ER sowie bei dem 777 Vollfrachter.

