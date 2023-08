Flugzeugabsturz in Neuseeland

Während der Startphase ist in Fox Glacier ein Transportflugzeug für Fallschirmspringer verunfallt, lokale Medien sprechen von neun Todesopfer.

Über den Unfallhergang sind noch keine näheren Details bekannt gegeben worden. Bei dem Fallschirmspringerflugzeug handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Fletcher Hochdecker mit Turboprop Antrieb, der in Neuseeland produziert wurde. Das betroffene Unternehmen Skydive New Zealand hat noch keine offizielle Stellungsnahme zum Unfallhergang abgegeben. An Bord der Maschine befanden sich neben dem Piloten drei Personen aus Europa, ein Tourist aus Australien und vier Personen aus Neuseeland. Die neuseeländische Unfalluntersuchungsbehörde ist bereits eingeschaltet worden und wird den tragischen Unfall untersuchen.