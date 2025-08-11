Jet2.com Boeing 757 bei Aviationtag

Jet2.com Boeing 757-200 G-LSAI (Foto: Shaun CONNOR)

Aviationtag bringt limitierte Edition der letzten Jet2.com Boeing 757 auf den Markt.

Aviationtag freut sich, die neueste upgecycelte Sammeledition vorzustellen: einen limitierten Tag aus der Flugzeughaut der legendären Jet2 Boeing 757-200 G-LSAI. Diese einzigartige Maschine, die ursprünglich 1987 ausgeliefert und Anfang 2025 außer Dienst gestellt wurde, absolvierte über 80.000 Flugstunden und mehr als 40.000 Landungen in ihrer fast 38-jährigen Karriere.

G-LSAI wurde insbesondere bekannt für ihren letzten Linienflug einer Boeing 757 im britischen Passagier-dienst – ein historischer Moment für die Luftfahrt. Das Flugzeug war von 2006 bis zu seiner Außerdienst-stellung Teil der Jet2-Flotte und erhält nun durch das charakteristische Upcycling von Aviationtag ein zweites Leben.

Jeder Tag der Aviationtag x Jet2 Edition wurde aus der originalen Außenhaut des Flugzeugs gefertigt, de-ren silbergraues Jet2-Finish vor der Zerlegung erhalten blieb. Wie bei allen Aviationtags ist jedes Stück ein Unikat, mit der Flugzeugkennung graviert und in streng limitierter Auflage produziert.

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Jet2“, sagt Tobias Richter, Chief Commercial Officer bei Aviationtag. „Es ist uns eine Ehre, die Geschichte eines so bedeu-tenden Flugzeugs zu bewahren und weiterzugeben. Die G-LSAI hat einen besonderen Platz in den Her-zen vieler Luftfahrtfans – und jetzt kann ihre Geschichte in den Händen der Menschen weiterleben.“

Die Aviationtag x Jet2 Edition ist ab sofort exklusiv unter www.aviationtag.com erhältlich – Verkaufsstart ist Montag, der 28. Juli um 10:00 Uhr (MESZ). Aufgrund der hohen Nachfrage und limitierten Stückzahl wird ein früher Besuch empfohlen.

ÜBER AVIATIONTAG

Mit der bordbar design GmbH erfüllte sich der passionierte „Aviation-Geek“ Stephan Boltz vor fast 20 Jahren den Traum, ausrangierte Flugzeugtrolleys in funktionale Designmöbel zu verwandeln. Über die Jahre knüpfte er ein weltumspannendes Netzwerk innerhalb der Flugindustrie, und seine Passion für die Luftfahrt wuchs immer weiter. Schließlich hatten er 2016 die Idee, neben Flugzeugtrolleys auch stillgeleg-ten Flugzeugen ein zweites Leben zu ermöglichen: Der Aviationtag wurde geboren – ein Stück Flugzeug-geschichte im Taschenformat. Als das Projekt 2018 Flughöhe erreicht hatte, wurde es Zeit, mit Tobias Richter einen weiteren erfahrenen Airliner ins Firmencockpit zu holen. Er navigiert den Bereich Aviation-tag alleinverantwortlich als Chief Commercial Officer.