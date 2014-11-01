Continental Airlines

Continental Airlines, Land: USA Continental Airlines wurde 1934 unter dem Namen Varney Speed Lines gegründet, 1936 an Robert F. Six verkauft und in Continental Airlines umbenannt. Ende 2009 will die Airline von Sky-Team zur Star Alliance wechseln. Passagiere 2007: 50,96 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007: 355. Umsatz 2007: 14,2 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 542 Millionen USD.

Continental Airlines

1600 Smith Street

Houston, Texas

77002, USA



Tel +1 713 324 5000

Fax +1 713 324 2087

Email [email protected]



www.continental.com

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental ist eine der grössten Airlines mit mehr als 3.000 Flügen täglich in Amerika, Europa und Asien. 1934 begannen die ersten Flüge unter dem Namen Varney Speed Lines. Im Jahre 1937 bekam die Airline ihren heutigen Namen. Continental Airlines beschäftigt zur Zeit 41.090 Mitarbeiter. Die Airline ist in verschiedenen Allianzen tätig, unter anderem SkyTeam, Gulfstream International Airlines, Virgin Atlantic Airways, Copa Airlines, Regions Air und Commut Air.

Anzahl Flugzeuge:

Boeing 737-300: 48 Boeing 737-500: 58 Boeing 737-700: 36 Boeing 737-800: 106 Boeing 737-900/900ER: 14 Boeing 757-200: 41 Boeing 757-300: 17 Boeing 767-200ER: 10 Boeing 767-400ER: 16 Boeing 777-200ER: 20

Anzahl bestellte Flugzeuge:

Boeing 737-700: 24 Boeing 737-800: 12 Boeing 737-900/900ER: 25 Boeing 787-8: 8 Boeing 787-9: 17

Hauptbasis: Houston George Bush Intercontinental (IAH)