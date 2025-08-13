Erster Longitude Auftrag aus Brasilien

Cessna Citation Longitude (Foto: Cessna)

Cessna freut sich über den ersten Auftrag aus Brasilien für die Cessna Citation Longitude, die Bestellung wurde an der Latin American Business Aviation Conference & Exhibition bekanntgegeben.

Die Cessna Citation Longitude wurde von einem langjährigen Citation Kunden bestellt, dieser betreibt derzeit mehrere Flugzeuge aus dem gesamten Produktportfolio von Textron Aviation. Die Cessna Citation Longitude soll 2026 ausgeliefert werden und für Geschäfts- und Privatreisen eingesetzt werden.

Cessna Citation Longitude (Foto: Cessna)

Die Cessna Citation Longitude ist mit einer Länge von 22,30 Meter eine gestreckte Cessna Citation Latitude, die Maschine verfügt über eine Spannweite von 21,01 Meter. Angetrieben wird die Cessna Citation Longitude durch zwei je 7.600 lb (33,81 kN) starke Honeywell HTF7700L Turbofantriebwerke. Die Cessna Citation Longitude kann mit vier Passagieren und einer Geschwindigkeit von Mach 0,82 eine nonstop Strecke von 3.500 Nautischen Meilen (6.482 km) überbrücken, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Die Cessna Citation Longitude kann bis zu 12 Passagiere aufnehmen und kostet rund 23.9 Millionen US-Dollar.