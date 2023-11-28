Wizz Air wieder in Salzburg

Wizz Air ab Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Der Flughafen Salzburg freut sich über den Wiedereinstieg von Wizz Air, der Low-Cost-Carrier aus Ungarn wird ab 2024 als Stammgast in Salzburg zu sehen sein.

Bereits im Mai 2020 kündigte die ungarische Airline Wizz Air ihren Start in Salzburg an. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, wie weitreichend die Folgen der Covid-Pandemie für die Luftfahrt sein würden. „Mit den Landeverboten in den angestrebten Zieldestinationen mussten die geplanten Flugverbindungen leider eingestellt werden“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. „Wir sind in den vergangenen Jahren weiterhin im intensiven Austausch mit Wizz Air geblieben. Wir hofften schon, dass die Frage nicht lautete, ob, sondern lediglich wann Wizz Air nach Salzburg zurückkehren wird,“ so Ganghofer weiter.

Während und auch nach der Pandemie wurde das gesamte europäische Flugangebot auf den Kopf gestellt und mitunter stark reduziert. Die Auswirkungen der Krise trafen den gesamten europäischen Luftfahrtsektor und sind bis heute spürbar. Der Flughafen Salzburg hat sich mittlerweile weitgehend von der Krise erholt und blickt positiv auf die kommende Wintersaison. Bis das Vorkrisenniveau erreicht ist, dürfte es aber noch bis 2025 dauern.

„Umso mehr freuen wir uns, dass die ungarische Airline Salzburg neben Wien als zweiten strategischen Partner in Österreich in ihr Destinationsangebot aufnehmen wird. Wir starten vorerst im Februar 2024 mit London Luton und nehmen im Sommer 2024 Bukarest und Skopje ins Flugprogramm auf. An der Ausdehnung des Streckenangebots arbeiten wir in den kommenden Wochen intensiv weiter“, blickt Ganghofer in kommende Saison.

Die Flugverbindung nach London Luton eignet sich zum Winterstart perfekt, um vor allem Skifahrer nach Salzburg und in die umliegenden Wintersportregionen zu bringen. Im Sommer wird das Angebot mit Bukarest und Skopje um zwei spannendende Destinationen im südosteuropäischen Raum erweitert. Die beiden Hauptstädte am Balkan gelten als wichtige Wirtschaftszentren und sind somit für Geschäftstourismus genauso interessant wie für Reisende, die auf der Suche nach neuen Destinationen sind. London Luton, Bukarest und Skopje können somit schon bald NONSTOP ab Salzburg erreicht werden.

Wizz Air startet 2024 vorerst mit drei Direktverbindungen, was den Salzburger Luftverkehrsmarkt deutlich stärkt. „Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der lang erwarteten Flüge von Salzburg nach Bukarest und Skopje sowie über die Einführung einer neuen Route nach London. Diese Expansion bringt Europas nachhaltigste Fluggesellschaft nach Salzburg und bietet Reisenden drei aufregende Ziele und die Möglichkeit, bemerkenswerte und ikonische Hauptstädte mit Wizz Air zu erkunden. Wir können es kaum erwarten, diese Routen zu starten und unseren österreichischen Passagieren niedrige Tarife mit höchster Qualität an Bord zu bieten,“ so Valeria Bragarenco, Corporate Communications Manager Wizz Air.

Flughafen Salzburg