Viele Besucher an Heiligabend am Flughafen Salzburg

British Airways in Salzburg (Foto: Salzburg Airport)

Zum 33. Mal hatte das Christkind an Heiligabend am Flughafen Salzburg seinen Einsatz und verzauberte viele Kinder mit ihren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln, während sie auf die Bescherung warteten.

Die Veranstaltung, die bereits seit 33 Jahren Tradition hat und im modernen Amadeus Terminal 2 stattfindet, lockte zahlreiche Besucher aus Salzburg und Umgebung an und war auch dieses Jahr wieder ein Publikumsmagnet. Knapp 7.500 Kinder, Eltern und Großeltern nutzen den 24. Dezember um dem Flughafen Salzburg einen Besuch abzustatten.

Warten auf das Christkind

Das vielfältige Eventprogramm bot von Spiel- und Bastelstationen über das Kasperltheater und die Zaubershow bis hin zum beliebten Flugsimulator für jedes Kind ein abwechslungsreiches Erlebnis. So verflog die Wartezeit vor Weihnachten wie im Nu, und dem Christkind mit seinen Helfern wurde die Landeerlaubnis erteilt. In diesem Jahr und an einem der ersten stark frequentierten Winterchartertage sorgten die Landungen der Flugzeuge für strahlende Kinderaugen. Den zahlreichen Besuchern des Familientags wurde die faszinierende Welt der Luftfahrt auf besondere Weise nähergebracht – und zwar durch exklusive geführte Busrundfahrten im Vorfeldbereich.

Basteln und Spielen

Von 10 bis 15 Uhr erwarteten die Besucher zahlreiche Attraktionen wie die Hüpfburg und das traditionelle Basteln mit den Maxglaner Pfadfindern. Die Spielstationen mit Bausteinen und Knetmasse luden zum Bauen, Kneten und Ausprobieren ein. Am Info-Stand des Airports konnten sich die kleinen Gäste einen der heißbegehrten Luftballons abholen.

Der DC3-Dakota-Club organisierte eine Tombola, dazu bereicherte der Salzburg Airport Fanclub mit eigenem Info-Tisch den Familientag. Für alle, die auf der Suche nach Last-Minute- Weihnachtsgeschenken waren, öffnete der Duty-Free-Shop Heinemann am 24. Dezember 2023 seine Pforten. Das Friedenslicht aus Bethlehem, bereitgestellt von der Pfarre Maxglan, wurde traditionell in der Weihnachtszeit weitergereicht und war auch am Familientag vor Ort präsent. Die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter des Salzburger Flughafens freuten sich auf die Besucher des 33. Familientages und wünschen allen Familien frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024!

Flughafen Salzburg