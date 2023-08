BA will Flugzeuglieferungen annehmen

British Airways will die für das nächste Jahr vorgesehenen Flugzeuglieferungen nicht verschieben.

Dies hat die Airline gegenüber ATWOnline anlässlich der IATA Konferenz so bestätigt. CEO Willie Walsh sagte, British Airways werde 2010 sechs 777-300 Maschinen in Empfang nehmen und sehe auch vor, 2012 acht A380 in ihre Flotte aufzunehmen. British erhält noch dieses Jahr vier 777 Flugzeuge. Dennoch rechnet auch Walsh nicht mit einer baldigen Besserung der wirtschaftlichen Lage. Zwar seien die Auslastungen noch im grünen Bereich, aber ein Anstieg sei nicht in Sicht. Solange sich keine Stabilität in der Wirtschaft und auch in der Luftfahrtindustrie einstelle, könne man nicht davon sprechen, dass die Krise bald vorbei sei.

