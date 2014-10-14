Gulfstream G650ER ist zugelassen

Am 8. Oktober 2014 hat Gulfstream die Zulassung ihres G650ER (Extended Range) bekanntgegeben.

Der Gulfstream G650ER wurde an der diesjährigen EBACE in Genf lanciert und kann gegenüber dem Basismodell mit einer Reichweitenverbesserung von 500 Nautischen Meilen aufwarten. Das G650 Standardmodell ist bereits heute in der Lage Nonstop Reichweiten von bis zu 7.000 Nautischen Meilen (12.964 km) zu überbrücken, der neu zugelassene G650ER kann nun bis zu 7.500 Nautische Meilen (13.890 km) weit fliegen. In dieser Klasse der Business Jets ist diese Reichweitenleistung die unbestrittene Bestmarke. Diese Nonstop Distanz kann der G650ER mit einer relativ hohen Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 überbrücken. Die höhere Reichweite wurde durch den Einbau zusätzlicher Tankkapazität von 4.000 Pfund (1.814 kg) in den Flügeln erreicht. Das maximale Startgewicht liegt bei dem Gulfstream G650ER ebenfalls 4.000 Pfund höher als bei dem normalen G650.