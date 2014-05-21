Gulfstream lanciert an der EBACE den G650ER

Der US amerikanische Flugzeugbauer Gulfstream hat an der EBACE 2014 den G650ER (Extended Range) mit einer noch besseren Reichweitenleistung lanciert.

Das Paradepferd von Gulfstream ist bereits heute in der Lage Nonstop Reichweiten von bis zu 7.000 Nautischen Meilen (12.964 km) zu überbrücken, der neu lancierte 650ER kann bis zu 7.500 Nautische Meilen (13.890 km) weit fliegen. In dieser Klasse wird diese Reichweitenleistung die unbestrittenen Bestmarke sein. Diese Nonstopdistanz wird der G650ER mit einer relativ hohen Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 überbrücken können. Die höhere Reichweite wird durch den Einbau zusätzlicher Tankkapazitäten von 4.000 Pfund (1.814 kg) in den Flügeln erreicht. Das maximale Startgewicht liegt bei dem Gulfstream G650ER ebenfalls 4.000 Pfund höher als bei dem normalen G650. Der G650ER befindet sich bereits in der Flugerprobung und soll ab Ende Jahr am Markt verfügbar sein.