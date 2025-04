Gulfstream G800 ist zugelassen

Gulfstream G800 (Foto: Gulfstream)

Der US-amerikanische Geschäftsreiseflugzeug Hersteller Gulfstream hat die Zulassung für den neusten G800 Business Jet erhalten.

Gulfstream Aerospace Corp. hat am 16. April 2025 die Zulassung ihres neuen Paradepferdes Gulfstream G800 bekanntgegeben. Der Flugzeugbauer aus Savannah, Georgia hat die Musterberechtigung für die G800 von der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA und gleichentags auch von der europäischen Luftfahrtbehörde EASA erhalten. Das Geschäftsreiseflugzeug Gulfstream G800 ist am 28. Juni 2022 in die Flugerprobung gestartet, diese wurde mit zwei Flugzeugen bestritten und konnte nun mit der Musterberechtigung abgeschlossen werden.

Der Gulfstream G800 Business Jet hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine Reichweitenleistung von 8.200 Nautischen Meilen (15.186 Kilometer) sowie 7.000 Nautische Meilen (12.964 Kilometer) bei Mach 0,90. Angetrieben wird der neue Jet von zwei Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerken. Der Gulfstream G800 Business Jet besticht derzeit mit der grössten Reichweite in dieser Klasse.

Der Gulfstream G800 Business Jet hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine Reichweitenleistung von 8.200 Nautischen Meilen (15.186 Kilometer) sowie 7.000 Nautische Meilen (12.964 Kilometer) bei Mach 0,90. Angetrieben wird der neue Jet von zwei Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerken. Der Gulfstream G800 Business Jet besticht derzeit mit der grössten Reichweite in dieser Klasse.