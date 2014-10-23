Gulfstream stellt zwei neue Business Jets vor

Gulfstream hat am 14. Oktober 2014 zwei neue Business Jets vorgestellt, die G500 und G600.

Am 14. Oktober hat Gulfstream die Fachwelt mit der Vorstellung zweier neuer Business Jets überrascht. Der Flugzeughersteller aus Savannah stellte die neue G500 und G600 vor, beide Jets sind in der Kategorie der Large Cabine Long Range Jets angesiedelt. Gulfstream hat es geschafft, diese beiden Projekte über ihre ganze Entwicklungsdauer geheim zu halten. Die beiden Fly by Wire gesteuerten Business Jets sind zwischen der G450 und der grössten G650 positioniert und werden wahrscheinlich die beiden Muster G450 und G550 in Zukunft ablösen. Die neue G500 soll ab 2018 am Markt verfügbar sein und die G600 ab 2019.