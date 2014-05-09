Gulfstream gut vertreten an EBACE 2014

Gulfstream Aerospace Corporation wird mit fünf Business Jets auf dem Aussengelände an der EBACE 2014 vertreten sein, damit zeigt der Flugzeugproduzent aus Savannah in Genf seine komplette Flotte.

Gulfstream wird auf dem Aussengelände an der EBACE in Genf mit einer G150, G280, G450, G550 und G650 vertreten sein. Neben diesen fünf exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen der Oberklasse wird sich Gulfstream, wie man es sich aus früheren Jahren gewohnt ist, mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren. In diesem Jahr hat sich der renommierte Business Jet Hersteller auf mehr als 200 Quadratmetern eingemietet. Die EBACE 2014 findet vom 20. bis zum 22. Mai statt.