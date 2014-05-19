Falcon 7X mit neuem Streckenrekord

Dassault hat bei der FAI in Lausanne einen neuen Geschwindigkeitsrekord eingereicht, eine Falcon 7X flog von New York Teterboro in einer neuen Rekordzeit zum London City Airport.

Der Flug vom 2. Mai 2014 dauerte 5 Stunden und 54 Minuten und soll zwischen diesen zwei Flughäfen die neue Bestzeit sein. Die Falcon 7X überbrückte die Distanz von 3.465 nautischen Meilen (6.452 km) mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von Mach 0.88 (1093 km/h). Bei dem Dassault Falcon 7X handelt es sich um ein Geschäftsreiseflugzeug mit drei Triebwerken, das mit einer modernen Fly by Wire Flugsteuerung ausgerüstet ist. Der Jet kann mit acht Passagieren bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,8 eine Distanz von 5950 Nautischen Meilen (11.000 km) überbrücken. Von der Falcon 7X hat Dassault bereits mehr als 250 Flugzeuge gebaut.