BA Chef trifft Alitalias Investoren

CEO der British Airways Willie Walsh, soll sich mit der Leitung der Investorengruppe CAI über eine mögliche Allianz mit der neuen Alitalia unterhalten haben.

Eine nahestehende Quelle berichtete über dieses Treffen. Ausserdem sollen weitere Zusammenkünfte mit BA, Air France-KLM und Lufthansa geplant sein. Jede davon soll mehrere Tage dauern, erste Gesprächspartnerin sei die Air France. Sicher ist: CAI will die rentablen Teile der Fluggesellschaft mit Air One vereinen und sucht nach ausländischen Partnern. Ein Sprecher der British Airways sagte anfangs Monat, man sehe keine direkte Investition in Alitalia vor.