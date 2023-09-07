Finnair meldet soliden August

Im August 2023 stiegen bei Finnair 969,8 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 10,1 Prozent.

Vor der Corona Krise im Monat August 2019 konnte Finnair noch 1,361 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Augustzahlen 2023 liegen also immer noch 28 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im August 2023 verglichen mit dem Vorjahresaugust um 13,6 Prozent auf 3,151 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 16,1 Prozent auf 2,515 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 79,8 Prozent und verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 2,1 Prozentpunkte.

Finnair konnte im August 2023 insgesamt 10.864 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von achtzehn Prozent.