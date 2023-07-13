Finnair meldet soliden Juni

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Juni 2023 stiegen bei Finnair 997,2 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Corona Vorjahresjuni entspricht dies einem Plus von 9,9 Prozent.

Vor der Corona Krise im Monat Juni 2019 konnte Finnair noch 1,388 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Junizahlen 2023 liegen also immer noch 29 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im Juni 2023 verglichen mit dem Vorjahresjuni um 15,1 Prozent auf 3,096 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 16,4 Prozent auf 2,498 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 80,7 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 0,9 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Juni 2023 insgesamt 12.059 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 28,3 Prozent.