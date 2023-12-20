Finnair meldet soliden November

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im November 2023 stiegen bei Finnair 812 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 8,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im November 2023 verglichen mit dem Vorjahresnovember um 14,4 Prozent auf 2,859 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 13,6 Prozent auf 2,029 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 71,0 Prozent und verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,5 Prozentpunkte.

Finnair konnte im November 2023 insgesamt 12.153 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 20,5 Prozent.