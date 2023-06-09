Finnair meldet soliden Mai

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Mai 2023 stiegen bei Finnair 960,4 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Corona Mai 2022 entspricht dies einem Plus von 23,4 Prozent.

Vor der Corona Krise im Monat Mai 2019 konnte Finnair noch 1,295 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Maizahlen 2023 liegen also immer noch 26 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im Mai 2023 verglichen mit dem Vorjahresmai um 20,4 Prozent auf 3,177 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 44,1 Prozent auf 2,351 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 74,0 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 12,2 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Mai 2023 insgesamt 11.556 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von gut dreizehn Prozent.