Finnair meldet soliden Oktober

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Oktober 2023 stiegen bei Finnair 920,4 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von 6,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Oktober 2023 verglichen mit dem Vorjahresoktober um 9,9 Prozent auf 3,086 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um siebzehn Prozent auf 2,385 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,3 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 4,6 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Oktober 2023 insgesamt 12.551 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 27,4 Prozent.