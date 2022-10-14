Finnair meldet soliden September

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im September 2022 stiegen bei Finnair 890,5 Tausend Fluggäste zu, im Vorjahresseptember frequentierten wegen Corona lediglich 298 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Finnair.

Vor der Corona Krise im Monat September 2019 konnte Finnair noch mehr als 1,3 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Septemberzahlen 2022 liegen also immer noch 32 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im September 2022 verglichen mit dem Vorjahresseptember um 117,5 Prozent auf 2,711 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 306,4 Prozent auf 2,052 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 75,7 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 35,2 Prozentpunkte.

Finnair konnte im September 2022 insgesamt 9.188 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem leichten Rückgang von vier Prozent.