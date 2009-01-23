BA verspricht CO2 Emissionen zu senken

British Airways gab heute ihr Bestreben bekannt, ihre CO2 Emissionen bis 2050 zu halbieren.

Dieses hohe Ziel bedeutet, dass BA ihren Ausstoss von 16 Millionen Tonnen auf acht Millionen Tonnen reduzieren muss. Dies verkündete Willie Walsh, BA CEO, heute in Hyderabad, welche British Airways neuerdings von London Heathrow anfliegt. Die Airline werde in umweltfreundlichere Flugzeuge und alternative Treibstoffe investieren und effizientere Flugrouten ausarbeiten. British nimmt das Thema der Klimaveränderung seit längerer Zeit sehr ernst und setzt sich regelmässig Ziele zur Verbesserung der Treibstoffeffizienz.



