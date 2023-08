BA bleibt Airbus A380 treu

British Airways steht noch immer überzeugt hinter der 2007 getätigten Bestellung über zwölf Airbus A380.

CEO Willie Walsh liess verlauten, man überlege sich gar, die Flieger früher als geplant liefern zu lassen. Die ersten Flieger sollte die Airline 2012 erhalten. Angesicht der erneut steigenden Treibstoffpreise könnte BA mit der A380 gegenüber der aktuell eingesetzten 747 einiges an Kosten sparen. Ausserdem würde die Kapazität gekürzt, da eine A380 zwei 747 ersetzen soll. Die mit einer eventuellen Vorverschiebung der Lieferung verbundenen Kosten schliessen eine Planänderung aber mit höchster Wahrscheinlichkeit aus. Alle neuen Flugzeuge bis 2013 seien glücklicherweise schon finanziert, so Walsh. British Airways überlege sich jedoch, die für September angesetzte Lancierung eines All-Business-Class A318 Fluges von London City nach New York JFK zu verschieben, aber keinesfalls aufzuheben. Sollte der Service nach Einführung keinen Erfolg erzielen, könne die eingesetzte Maschine auf anderen Strecken betrieben werden.

Link: British Airways