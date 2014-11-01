DG-800

DG-Flugzeugbau: DG-800 Die DG-800 wurde als Hochleistungssegelflugzeug für die 18-Meter-Klasse entwickelt. Spannweite: 15 oder 18,00 m, Länge: 7,06 m, Beste Gleitzahl: etwa 45 mit 15,00 m Spannweite oder 50 mit 18,00 m, Spannweite

Die DG-800 von Glaser Dirks baut grösstenteils auf der DG-600 auf. Sie war als eigenstartfähiges Segelflugzeug entwickelt worden und gehört zur 18-Meter-Motorseglerklasse. Deshalb bezeichnen viele die DG-800 als Kombination der DG-400 und DG-600. Als Motor wird derselbe verwendet wie bei der DG-400: ein Rotax 505 mit 43 PS. Der Propeller ist jedoch aus GFK. Besonders praktisch an den Motorseglern von DG ist das unabhängige Rollen am Boden, weil an den Flügelenden kleine Räder angebracht sind und das Spornrad steuerbar ist. Das durchschnittliche Steigen der DG-800 mit Motor liegt bei 3 m/s. Statt mit 18 m Spannweite, kann auch mit 15 m geflogen werden, weil der Flügel vierteilig ist und kurze Randbögen verwendet werden können. Das Profil der DG-800 geht zum Teil auf das der DG-600 zurück. Jedoch wurden die Langsamflug-Eigenschaften verbessert. Diese waren bei der DG-600 etwas heikel, weil der Flügel ein sehr dünnes HQ-Profil hatte. Für die DG-800 wird deshalb ein DU-Profil verwendet.

DG-808 B (Bild: Carsten Runge)

Technische Daten: DG-808 B/C

Konstrukteur: Wilhelm Dirks

Hersteller: Glaser Dirks / DG-Flugzeugbau

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug 18-Meter-Klasse oder 15-Meter-Klasse

Serienbau: ab 1992

Hergestellt insgesamt: 324 (alle DG-800)

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 6. Dezember 1991 (DG-800 A/LA)

