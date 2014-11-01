DG-1000

DG-Flugzeugbau: DG-1000 Die DG-1000 ist die grosse Schwester der DG-500 und bietet viele Varianten für verschiedene Ansprüche der Piloten. Spannweite: 18 m oder 20 m, Länge: 8,66 m, Beste Gleitzahl: 44,9 bei ca. 100 km/h

Die DG-1000 ist der zweite Doppelsitzer von DG-Flugzeugbau, nach der DG-500. Im Juli 2000 fand der Erstflug der DG-1000 statt. Bis zum Jahre 2006 sind immerhin 71 Flugzeuge gebaut worden, jedoch viel weniger, als bei den Doppelsitzern von Schempp-Hirth oder Alexander Schleicher. Die DG-1000 wurde mit dem Hintergrund gebaut, die positiven Eigenschaften der ASK-21, der DG-500 und des Duo-Discus zu vereinen und daraus ein leistungsfähiges Segelflugzeug der Doppelsitzerklasse zu entwickeln. Die DG-1000 kann mit wahlweise 18 m Spannweite oder 20 m Spannweite geflogen werden. Dazu wurde der Flügel bei etwa 17,2 m geteilt. Der Flügel ist in vierfacher Trapezform ausgelegt und bietet so angenehme Langsamflugeigenschaften. Der Rumpf ist von der DG-505 abgeleitet. Der hintere Sitz ist etwas höher als der vordere Sitz ausgelegt, sodass dem hinteren Piloten gute Sicht geboten wird. Anders als zum Beispiel beim Duo-Discus, besitzt die DG-1000 kein Hilfsrad unter dem vorderen Sitz. Das Hauptrad ist so konstruiert, dass es noch vor dem Schwerpunkt liegt. Bei einem Windenstart wird so das Aufschlagen des Sporns beim Start verhindert. Es gibt insgesamt vier Versionen der DG-1000.

DG-1000 im Flug (Foto: Paul Hailday)

Technische Daten: DG-1000S

Konstrukteur: Wilhelm Dirks

Hersteller: DG-Flugzeugbau

Verwendung: Hochleistungsdoppelsitzer

Serienbau: ab 2001

Hergestellt insgesamt: 71 bisher

Anzahl Sitzplätze: 2

Erstflug: 27.07.2000

Versionen:

DG-1000S: Standard Ausführung, 20 m Spannweite

DG-1000S 18 m / 20 m: Ausführung mit 18 m Spannweite als Option

DG-1000S Club: Flügel fest auf 18 m Spannweite begrenzt, günstiges Einstiegsmodell, kein Wasserballast möglich

DG-1000T: motorisierte Variante, nicht für Kunstflug zugelassen