ASH-26

Alexander Schleicher: ASH-26 Die ASH-26 ist ein Hochleistungssegelflugzeug der 18-Meter-Klasse. Spannweite: 18,00 m, Länge: 7,05 m, Beste Gleitzahl: etwa 50 bei 96 km/h

Bei ihrer Entwicklung ist die ASH-26E als Selbststarter ausgelegt worden. Der Flügel hat eine Spannweite von 18,00 m, ist zweiteilig und besitzt Wölbklappen. Das Flugzeug wurde unter anderem gebaut, weil in der Vergangenheit von vielen Segelflugpiloten der Wunsch nach einer ASW-20 mit grösserer Spannweite geäussert wurde. Von der ASH-26 sind insgesamt nur 10 % als reine Segelflugzeuge gefertigt worden. Alle anderen ASH-26 haben das 50 PS starke Wankel-Triebwerk AE50R als Motor. Wenn das Triebwerk in Betrieb ist, bleibt der Motor komplett im Rumpf, nur der Propeller wird ausgefahren. Martin Heide selbst führte den Erstflug am 6. Juni 1993 auf dem Werksflugplatz in Poppenhausen durch. Der erste Eigenstart wurde von Peter Kremer am 18. Oktober auf der Wasserkuppe durchgeführt. Die ASH-26 fliegt bei Wettbewerben in der 18?Meter-Klasse.

ASH-26 am Flugplatz Saanen, CH (Archiv: Johannes Klaiber)

Technische Daten: ASH-26E

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug 18-Meter-Klasse

Serienbau: ab 1994

Hergestellt insgesamt: 225

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 6. Juni 1993

Motor: 1-Scheiben-Wankelmotor Mid-West (I) AE50R

Leistung: 37 kW (50 PS) bei 7500 U/min

Kammervolumen: 294 cm2

Verbrauch Reiseflug: 12,8 l/h

Propeller Durchmesser: 1,53 m

Reisegeschwindigkeit: ca. 135 km/h

Bestes Steigen: 3 m/s bei 95 km/h

Startrollstrecke: ca. 160 m

Reichweite: ca. 680 km

