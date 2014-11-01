DG-500

DG-Flugzeugbau: DG-500 Die DG-500 war der erste Doppelsitzer von DG-Flugzeugbau. Spannweite: 22 m, Länge: 8,66 m, Maximale Gleitzahl: etwa 47 bei 110 km/h

Die DG-500 ist der erste Doppelsitzer der Firma Glaser-Dirks. Er wurde 13 Jahre nach dem Erstflug der DG-100 entwickelt. Die DG-500 legt den Grundstein für eine ganze Doppelsitzerfamilie von DG-Flugzeugbau. Von der DG-500 gibt es sechs Versionen. Die Rümpfe und das Höhenleitwerk der verschiedenen Versionen sind jedoch immer gleich. Die Trainer-Version hat ein festes Profil, 18 m Spannweite und ein festes Rad. Die am seltensten anzutreffende Version ist die DG-500 mit 22 m Spannweite. Bei dieser Version erstrecken sich die Querruder, zusammen mit den Wölbklappen, über die gesamte Spannweite. Um eine Kurve einzuleiten, ist deshalb ein relativ kleiner Ausschlag des Querruders schon ausreichend. Entsprechend mehr Seitenruder muss deshalb aber gegeben werden. Heute wird die DG-500 nicht mehr gebaut, sondern nur noch ihre ?grosse Schwester?, die DG-1000.

Die 18 m Version der DG-500 ist auch für den einfachen Kunstflug zugelassen. Sie macht hier der ASK-21 Konkurrenz, da beide für ähnliche Zwecke konzipiert wurden. Häufiger auf Fluggeländen anzutreffen ist jedoch die ASK-21.

DG-500 (Archiv: Johannes Klaiber)

Technische Daten: DG-500/22

Konstrukteur: Wilhelm Dirks

Hersteller: Glaser Dirks

Verwendung: Hochleistungsdoppelsitzer Doppelsitzerklasse, Schulungsflugzeug

Serienbau: ab 1987 alle Versionen (heute zugunsten anderer Flugzeugtypen eingestellt)

Hergestellt insgesamt: 24 (einschl. MoSe)

Anzahl Sitzplätze: 2

Erstflug: 8. Juni 1989



Spannweite: 22,00 m Länge: 8,66 m Flügelfläche: 18,29 m² Flächenbelastung: 29 kg/m² bis 41 kg/m² Flügelprofil: Horstmann/Quast Streckung: 26,46 Leitwerk: gedämpftes T-Leitwerk Rüstgewicht: 445 kg Maximales Fluggewicht: 750 kg Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h Geringstes Sinken: 0,51 m/s bei 80 km/h Bestes Gleiten: etwa 47 bei 110 km/h Bauweise: Faser verstärkte Kunststoffe

Versionen:



DG-500M: Offene Klasse, 22 m Spannweite, Rotax 535

DG-500 ELAN Trainer: 18 m Spannweite, Kunstflug (+7 g, -5g)

DG-500/22 ELAN: Offene Klasse, 22 m Spannweite

DG-500MB: Offene Klasse, 20/22 m Spannweite, Solo 2625-2

DG-500/20 ELAN: 20 m Spannweite

DG-500 ELAN Orion: 17,20 m Spannweite

