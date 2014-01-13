Sikorsky S-61T Hubschrauber abgehoben

Ende Dezember 2013 absolvierte bei Sikorsky der erste modernisierte S-61T Hubschrauber den Jungfernflug.

Bei dem Sikorsky S-61T handelt es sich um einen grundüberholten S-61 Hubschrauber, der mit modernsten Systemen und Hauptrotorblättern aus Verbundwerkstoffen auf den S-61T Standard gebracht worden ist. Der S-61T unterscheidet sich von seinem Abkömmling durch ein Glascockpit und einer neuen Avionik, zudem wurde die gesamte Elektrik neu verkabelt. Für die überarbeitete S-61T hat das U.S. Department of State (DoS) bereits 13 Aufträge an Sikorsky erteilt, die ersten modernisierten Hubschrauber werden im ersten Quartal 2014 ans DoS geliefert.