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Sikorsky S-61T Hubschrauber abgehoben

13.01.2014 BGRO
Sikorsky_S61T_first_flight_400

Ende Dezember 2013 absolvierte bei Sikorsky der erste modernisierte S-61T Hubschrauber den Jungfernflug.

Bei dem Sikorsky S-61T handelt es sich um einen grundüberholten S-61 Hubschrauber, der mit modernsten Systemen und Hauptrotorblättern aus Verbundwerkstoffen auf den S-61T Standard gebracht worden ist. Der S-61T unterscheidet sich von seinem Abkömmling durch ein Glascockpit und einer neuen Avionik, zudem wurde die gesamte Elektrik neu verkabelt. Für die überarbeitete S-61T hat das U.S. Department of State (DoS) bereits 13 Aufträge an Sikorsky erteilt, die ersten modernisierten Hubschrauber werden im ersten Quartal 2014 ans DoS geliefert.
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