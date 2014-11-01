S.A.N. Jodel D-150

S.A.N. Jodel D-150 (Foto: N. Kilford, Wikipedia)

S.A.N. Jodel D-150, Herstellerland: Frankreich Die Jodel D-150 ist ein kleines Sport- und Reiseflugzeug. Typisch sind ihre nach oben geknickten Tragflächen. Spannweite: 8,15 m, Länge: 6,31 m, Maximales Abfluggewicht: 720 kg

Die Société Aéronautique Normande wurde 1948 gegründet und spezialisierte sich auf den Bau von kleinen Reise- und Sportflugzeugen, sie baute auch Flugzeuge für Jodel. Der Firmenname von Jodel setzte sich aus den Namen der zwei Männer zusammen, die das Unternehmen prägten. Der Pilot Edouard Joly und Konstrukteur Jean Delemontez taten sich zusammen, um leichte Sportflugzeuge für Jedermann zu produzieren. Zu Beginn des Jahres 1963 nahm die Firma S.A.N. Die Produktion der Jodel D-150 auf. Gegenüber den Vorgängermuster unterscheidet sich die D-150 hauptsächlich durch das neu konstruierte Seitenleitwerk, die typischen Knickflügel wurden beibehalten und erhielten eine leicht nach vorne gezogene Flügelwurzel am Rumpfbereich. Zusätzlich erhielt das neue Muster Landeklappen. Der neue stärkere Boxermotor verhilft der D-150 zu besseren Flugleistungen als ihre Vorgängermuster.

Technische Daten: S.A.N. Jodel D-150

Hersteller: Jodel

Land: Frankreich

Verwendung: Reiseflugzeug

Besatzung: 2 Mann

Erstflug: 2. Juni 1962

Antrieb wahlweise: Ein Vierzylinder-Boxermotor Potez 4 E 20

Leistung: 105 PS

Ein Continental O-200-A

Leistung: 100 PS

Propeller: Zweiblattpropeller