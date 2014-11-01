Glaser Dirks DG-100

DG-Flugzeugbau: DG-100 Die DG-100 war das erste Flugzeug von Glaser Dirks. Sie war bei den Piloten wegen ihrem einfachen Handling sehr beliebt. Spannweite: 15,00 m, Länge: 7.00 m, Gleitzahl: 39,2 bei 105 km/h

Für die meisten Piloten ist die DG-100 nicht nur wegen ihrer eleganten Form, sondern auch wegen ihrem Handling ein sehr schönes Flugzeug. Während des Kreisens fordert die DG-100 kaum Korrekturen, wenn sie richtig ausgetrimmt ist. Sie zeichnet sich zusätzlich durch aussergewöhnliche Stabilität aus. Als Flügelprofile werden die Muster FX61-184 und das FX60-126 verwendet, welche ein Optimum an Flugleistung und Flugleistung bieten. Die Haube ist zweigeteilt und der hintere Teil nach oben klappbar. Die normale DG-100 besitzt ein Pendel-Höhenleitwerk mit einer Flettner-Trimmung. Es gibt aber auch die DG-100 G mit gedämpftem Höhenleitwerk, wie es auch in der DG-200 verwendet wird. DG-typisch hat auch die DG-100 eine Parallelogrammsteuerung. Auf Wettbewerben war die DG-100 von Anfang vorne plaziert. Von der DG-100 wurden von 1974 bis 1978 insgesamt 105 Exemplare bei Glaser-Dirks in Untergrombach gebaut. Später wurden noch weitere 221 Flugzeuge bei ELAN in Jugoslawien hergestellt. Die DG-100 war ausserdem das erste Flugzeug der Firma Glaser-Dirks.

DG-100 (Archiv: Johannes Klaiber)

Technische Daten: DG-100

Technische Daten: DG-100

Hersteller: Glaser-Dirks, Bruchsal

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug

Klasse: Club Klasse (früher Standard Klasse)

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 10. Mai 1974