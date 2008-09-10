SAITEK Pro Flight Switch Panel(auf September Oktober geplant)
10.09.2008 RK
Diese Schalttafel ist den Kontrollinstrumenten eines Flugzeug-Cockpits nachempfunden. Mehrere Schalter und Kontrollknöpfe sind in einem Bedienfeld angeordnet, die das Fliegen noch realistischer gestalten. Statt die Befehle per Mausklick am BildAbbildung : Prototyp Mehrere Schalter und Kontrollknöpfe sind in einem
Bedienfeld angeordnet, die das Fliegen noch realistischer
gestalten. Statt die Befehle per Mausklick am Bildschirm
auszuführen, erfolgen sie direkt per Tastendruck. Features
- Schalter und Kontrollknöpfe für die Steuerung von verschiedenen Funktionen beim Fliegen:
- Motor Ein / Aus
- Fahrgestell ein- / ausfahren
- Zahlreiche weitere flugrelevante Kontrollschalter
- Exklusiv für Microsoft Flight Simulator X
- Realistische Fahrwerkssteuerung mit LEDs, die den aktuellen Status des Fahrwerks aus dem Microsoft FSX anzeigen
- Einfaches Starten der Flugzeugmotoren und Zugriff auf weitere Cockpit-Funktionen
Windows XP, XP64 & Vista
USB-Anschluss