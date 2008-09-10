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SAITEK Pro Flight Switch Panel(auf September Oktober geplant)

10.09.2008 RK
saitekswitchpanel2_600

Diese Schalttafel ist den Kontrollinstrumenten eines Flugzeug-Cockpits nachempfunden. Mehrere Schalter und Kontrollknöpfe sind in einem Bedienfeld angeordnet, die das Fliegen noch realistischer gestalten. Statt die Befehle per Mausklick am Bild

Abbildung : Prototyp Mehrere Schalter und Kontrollknöpfe sind in einem
Bedienfeld angeordnet, die das Fliegen noch realistischer
gestalten. Statt die Befehle per Mausklick am Bildschirm
auszuführen, erfolgen sie direkt per Tastendruck. Features
  • Schalter und Kontrollknöpfe für die Steuerung von verschiedenen Funktionen beim Fliegen:
    • Motor Ein / Aus
    • Fahrgestell ein- / ausfahren
    • Zahlreiche weitere flugrelevante Kontrollschalter
  • Exklusiv für Microsoft Flight Simulator X
  • Realistische Fahrwerkssteuerung mit LEDs, die den aktuellen Status des Fahrwerks aus dem Microsoft FSX anzeigen
  • Einfaches Starten der Flugzeugmotoren und Zugriff auf weitere Cockpit-Funktionen
Bequeme Montage an das Gehäuse des Saitek Pro Flight Yoke Systems (separat erhältlich) Weitere Informationen auf Link zu Saitek Systemanforderungen

Windows XP, XP64 & Vista
USB-Anschluss
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