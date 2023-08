SAITEK Pro Flight Switch Panel(auf September Oktober geplant)

Diese Schalttafel ist den Kontrollinstrumenten eines Flugzeug-Cockpits nachempfunden. Mehrere Schalter und Kontrollknöpfe sind in einem Bedienfeld angeordnet, die das Fliegen noch realistischer gestalten. Statt die Befehle per Mausklick am Bild

Schalter und Kontrollknöpfe für die Steuerung von verschiedenen Funktionen beim Fliegen: Motor Ein / Aus Fahrgestell ein- / ausfahren Zahlreiche weitere flugrelevante Kontrollschalter

Exklusiv für Microsoft Flight Simulator X

Realistische Fahrwerkssteuerung mit LEDs, die den aktuellen Status des Fahrwerks aus dem Microsoft FSX anzeigen

Einfaches Starten der Flugzeugmotoren und Zugriff auf weitere Cockpit-Funktionen

Abbildung : Prototyp Mehrere Schalter und Kontrollknöpfe sind in einemBedienfeld angeordnet, die das Fliegen noch realistischergestalten. Statt die Befehle per Mausklick am Bildschirmauszuführen, erfolgen sie direkt per Tastendruck.Bequeme Montage an das Gehäuse des Saitek Pro Flight Yoke Systems (separat erhältlich) Weitere Informationen auf Link zu Saitek Windows XP, XP64 & VistaUSB-Anschluss