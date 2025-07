Dortmund erwartet Sommerferienreisewelle

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Zum Ferienstart in NRW am Freitag, dem 11. Juli 2025, rechnet der Flughafen Dortmund mit dem Beginn der großen Sommerreisewelle. Erwartet werden rund 470.000 Passagiere.

Direkt nach dem letzten Schultag heißt es für viele: Ab in den Urlaub und rein in die Auszeit. Während der sechswöchigen NRW-Ferien können Reisende ab Dortmund aus 35 attraktiven Urlaubszielen wählen. Bis zum Ferienende am 26. August erwartet der Flughafen ein Gesamtverkehrsaufkommen von etwa 470.000 Passagieren.

Zur Sommerzeit stehen sonnige Warmwasserziele wie Antalya, Catania oder Split wieder hoch im Kurs. Doch auch weniger bekannte Destinationen bieten vielfältige Möglichkeiten für einen gelungenen Sommerurlaub. Tirana gewinnt zunehmend an Popularität bei Touristen und überzeugt mit Kultur, Großstadtfeeling und Ausflugsmöglichkeiten zur rund 30 Minuten entfernten Adriaküste. Im benachbarten Montenegro locken weitläufige Flusslandschaften und die sogenannten montenegrinischen „Niagarafälle“ bei Podgorica. Das Land gilt zudem als Paradies für Wassersportfans – egal ob Kajak, Kitesurfen oder Jetski. Flüge nach Tirana starten ab Dortmund mehrmals täglich, Podgorica erreicht man dreimal wöchentlich.

Für Städtereisende hält der Dortmunder Flughafen ebenfalls viele spannende Ziele bereit. Destinationen wie Danzig und Thessaloniki begeistern mit Meeresluft und architektonischer Vielfalt, während Warschau und Istanbul mit reicher Historie, lebendiger Kulturszene und einzigartiger Atmosphäre punkten. Der Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen fungiert zudem als bedeutendes Drehkreuz und ermöglicht komfortable Weiterflüge zu zahlreichen Fernreisezielen. Warschau wird ab Dortmund fünfmal pro Woche angeflogen, Istanbul steht täglich auf dem Flugplan.

Ein besonderer Fokus liegt auf den Kapazitäten gen Süden. Mit bis zu 22 wöchentlichen Verbindungen wurde das Mallorca-Angebot im Vergleich zum Vorjahr weiter ausgebaut. Eurowings und Condor bedienen die beliebte Ferieninsel mehrmals täglich; ideal für einen langen Strandurlaub, Aktivferien oder einen Kurztrip ans Mittelmeer. Auch die türkische Riviera rund um Antalya verzeichnet einen Zuwachs: SunExpress und Pegasus Airlines bieten Fluggästen mit bis zu 15 wöchentlichen Abflügen eine hervorragende Anbindung an die türkische Mittelmeerküste.

Wie zur Ferienzeit üblich, empfiehlt der Dortmund Airport allen Passagieren eine frühzeitige Anreise zum Flughafen. Der Check-in sollte möglichst online durchgeführt werden und das Handgepäck auf das Nötigste beschränkt werden. Wegen des laufenden Ausbaus der B1 zur A40 wird geraten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.

Flughafen Dortmund