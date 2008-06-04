CONDOR Segelflugsimulator

Über den Wolken setzt Condor neue Maßstäbe für Hobbypiloten auf dem PC! Noch nie hat es einen realistischeren Simulator für Segelfliegen auf dem PC gegeben.

Vom Übungsflug bis hin zum Wettkampf erwartet den Spieler Realismus pur: Aerodynamik und Wettereigenschaften haben direkten Einfluss auf alle Flugbewegungen - genau wie im echten Cockpit

Beeindruckender Panoramablick. Detaillierte Grafiken, vom Cockpit bis zur Landschaft, sorgen für echtes Flugfeeling bei den virtuellen Piloten. Im Online Modus kann mit bis zu 32 Mitspielern um die Krone im Segelflug kämpfen, oder einfach nur die Freiheit über den Wolken genießen - Unterhaltung per Funk natürlich inklusive! Der Condor Segelflugsimulator ist ein eigenständides Programm und keine Addon zum Microsoft Flightsimulator. Für rund Fr. 89.90 gehört der Segelflugsimulator ihnen. Lesen Sie dazu auch unseren ausführlichen Testbericht in der Rubrik Fligt Sim Reportagen.